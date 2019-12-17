Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Оренбург» на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует ссудный портфель, на который приходится 67% валовых активов кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 года. Большая часть ссудной задолженности (48%) сформирована требованиями к физическим лицам, требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляют 35%.

Портфель ценных бумаг банка по состоянию на 1 ноября 2019-го составляет 21% валовых активов и представлен преимущественно облигациями с высоким кредитным качеством, заключили в «Эксперт РА».

