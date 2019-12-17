Только треть россиян хотят перейти на электронные трудовые книжки, 45% высказались против подобной перспективы, 22% — затруднились ответить, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно опросу, идею о переходе на электронные трудовые книжки мужчины поддерживают активнее женщин: 38% против 28% соответственно. Больше всего тех, кто хочет перейти на электронный формат документа, — среди россиян 25—34 лет и граждан с доходом более 80 тыс. рублей в месяц (39% и 41% соответственно).

По данным Superjob, в начале месяца одобрение закону о переходе на электронные трудовые книжки высказали 43% представителей экономически активного населения страны.



В социологическом опросе приняли участие 1 600 работающих россиян из всех округов страны.



Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Россиянам, которые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, трудовая книжка будет заведена в электронном формате. Действующие сотрудники могут перейти на электронный документ добровольно, подав соответствующее заявление работодателю в течение следующего года.

Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек Закон вступит в силу с 1 января.



