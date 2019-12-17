Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банку «Развитие-Столица» на уровне «ruB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка на 1 ноября 2019 года формирует около 77% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 57% портфеля, на кредиты физическим лицам, выданные под залог недвижимости, — 30%, на краткосрочные МБК — 13%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2019-го средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,4%, ликвидными активами — 136%), заключили в «Эксперт РА».

