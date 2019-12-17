Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 трлн неисполненных расходов бюджета РФ за январь — октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на прошлой неделе докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с динамикой исполнения нацпроектов в 2019 году и сообщил о серьезном отставании расходов бюджета на эти цели от плана: по данным аудиторов, на 1 ноября их исполнение составило всего 67%. Причем некоторые нацпроекты были исполнены менее чем на 20%, а общий объем неисполненных расходов за десять месяцев достиг рекордной величины — 1 трлн рублей.

«По поводу процентов неисполнения бюджета: те цифры, которые, может быть, даже пугающие на первый взгляд, — за этими показателями произошло небольшое бюджетное изменение», — сказал Артюхин, выступая на конференции «Достижение национальных целей развития РФ: современные методы и инструменты контроля».

Глава Казначейства объяснил такой результат уходом от авансовых платежей при исполнении государственных контрактов. «В свое время исполнение бюджета в 100% было сделать очень легко через аванс», — напомнил он. Однако, по его словам, в результате бюджет сталкивался с другой проблемой — большим объемом дебиторской задолженности.

«Теперь, чтобы предоставить субсидию межбюджетную либо аванс юридическому лицу, сначала у него должно возникнуть денежное обязательство, и лишь в ту секунду предоставляется субсидия и осуществляется кассовый расход», — пояснил Артюхин. Таким образом, кассовое исполнение бюджета стало более качественным и отражает реальные расходы, которые несут получатели средств.

На более качественное исполнение бюджета, по его словам, указывает и снижение остатков неиспользуемых средств на счетах региональных бюджетов. «В свое время у нас остатки на счетах субъектов Федерации достигали к концу года 300—400 миллиардов рублей, а сейчас — 3 миллиарда рублей, в этом смысле исполнение бюджета стало более достоверным», — добавил он.