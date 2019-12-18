Если инвестор не готов брать на себя высокий риск, то ему стоит сосредоточиться на инвестициях в государственные бумаги — ОФЗ. Такие инвестиции могут принести доходность выше депозита на 1,5—2 процентных пункта, заявил в интервью Банки.ру президент инвестиционной компании «Финам» Владислав Кочетков.



Кроме госбумаг он также советует покупать облигации крупных компаний, в том числе более доходные облигации девелоперов. «Думаю, что бумаги таких компаний, как «ПИК» или «ЛСР» достаточно надежные, а учитывая их системную значимость, им могут оказать поддержку», — считает финансист.

Для тех, кто хотел бы получить более высокую доходность, Владислав Кочетков советует добавить в портфель 30% дивидендных акций крупных компаний. Это, по его словам, могут быть префы «Сургутнефтегаза» или акции «Газпрома», Сбербанка или МТС. Такая стратегия вкупе с налоговым вычетом по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), уверен топ-менеджер, гарантированно позволит заработать выше, чем на вкладе.

В начале декабря Московская биржа сообщила, что количество ИИС, открытых россиянами, достигло 1,5 млн, увеличившись с начала года почти в три раза. А общее число частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, на конец ноября превысило 3,5 млн человек.

По данным ЦБ, на конец III квартала объем активов на ИИС составил около 144 млрд рублей, при этом 66% приходится на брокерские счета, 34% — на счета доверительного управления (ИИС-ДУ).