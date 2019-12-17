Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает комфортной для России цену на нефть в 40—60 долларов за баррель, стоимость нефти выше 70 долларов не будет стимулировать развитие несырьевого сектора промышленности. Такое мнение министр высказал, выступая во Всероссийской академии внешней торговли.

«Она [нынешняя цена нефти], на самом деле, как я уже сказал, выгодна для нас с точки зрения пополнения бюджета. Все, что больше 70 долларов, — это уже разврат, это будет как раз дестимулировать нашу экономику вкладывать средства и развивать несырьевые неэнергетические направления», — сказал Мантуров.

«А все, что в промежутке находится, от 40 долларов до 60, — с одной стороны, мы четко вписываемся в заданные параметры наполнения бюджета, и плюс мы еще закладываем в Фонд национального благосостояния», — добавил он.

Федеральный бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году 42,4 доллара за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 и 55 долларов за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.