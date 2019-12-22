Абсолют Банк в 2020 году масштабирует опыт по выдаче ипотеки на территории партнера для выхода в регионы и города России, где нет отделений кредитной организации, но успешно развивается партнерская сеть, подключенная к цифровой платформе банка.



«Теперь ипотечную сделку можно совершить, не выходя из офиса застройщика или агентства недвижимости: все операции от момента подачи заявки до подписания договора совершаются всего за день и без посещения офиса банка. Сначала клиент дистанционно получает ответ по заявке на кредит всего за несколько минут, затем в офисе формируется пакет документов и подписывается кредитный договор», — говорится в сообщении финансового учреждения.

Первую такую сделку в пилотном режиме Абсолют Банк провел в августе 2019 года на территории партнера — агентства недвижимости в Волгограде.

Использование цифровых технологий позволит осуществлять выдачу ипотеки в тех регионах, где банк территориально не присутствует. Абсолют Банк уже определил список городов, где в первую очередь планируется масштабирование удаленных сделок в 2020 году: Калининград, Ижевск, Томск, Ульяновск, Оренбург, Новороссийск, Ярославль, Рязань, Липецк, Кострома, Киров.

По прогнозам специалистов банка, эти ипотечные сделки составят примерно 5% от общего объема выдачи, или 2,5 млрд рублей.