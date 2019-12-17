Правительство Аргентины внесло в конгресс страны законопроект, который в числе прочего устанавливает налог на ряд операций в иностранной валюте, сообщает телеканал TN.



Так, одним из основных блоков закона, направленного на решение задачи, поставленной новым президентом Альберто Фернандесом, а именно установление «социальной справедливости» в стране, станет введение 30-процентного налога на некоторые операции, совершаемые в иностранной валюте.

«Устанавливается на пять лет с момента введения закона в действие налог… на следующие операции: покупка иностранной валюты, включая дорожные чеки, для накопления», — отмечается в законопроекте, который публикует TN.

Налогом предлагается также обложить «приобретение услуг за рубежом через туристические агентства, приобретение пассажирских транспортных услуг за пределами страны». Речь идет о покупках в долларах в зарубежных интернет-магазинах и оплате услуг различных платформ в Интернете, например Netflix и Airbnb. Исключение будет сделано для расходов на здравоохранение, покупку лекарств, книг и образовательных услуг.

При этом 70% вырученных средств предлагается направить на финансирование социальной сферы, 30% — на инфраструктурные проекты, сообщил в эфире TN министр экономики страны Мартин Гусман.

Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку к выплачиваемым им денежным средствам. На полгода продлевается заморозка тарифов, после чего они также могут быть пересмотрены.