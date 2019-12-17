На фоне роста цен на палладий аналитики Альфа-Банка ожидают, что стоимость акций «Норильского никеля» может подрасти на 26%. Сейчас на Московской бирже котировки акций компании находятся на уровне 19,5 тыс. рублей, с начала года они поднялись почти на 50%.



«Норникель» обеспечивает более 40% мировых поставок палладия. По оценкам компании, спрос на палладий со стороны автомобилестроения вырастет на 26% в 2030 году в сравнении с 2018 годом», — написал в обзоре аналитик банка Борис Красноженов.

По его мнению, дефицит палладия на рынке из-за сбоев в электроснабжении индустрии ЮАР, являющейся крупнейшим поставщиком палладия и платины на мировой рынок, и снижения производства палладия «Норильским никелем» будет сохраняться.

Цена металла в Лондоне превысила 1 951 доллар за унцию, и, по оценкам Citigroup, к середине 2020 года она может подняться до 2 500 долларов.