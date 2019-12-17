В Белоруссии разрабатывают план по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

«В октябре текущего года глава государства подписал указ о параметрах прогноза социально-экономического развития страны на 2020 год. В документе определены ключевые показатели эффективности работы правительства и количественные ориентиры. От правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов, а также — новация этого года — утвердить план действий по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период», — приводит пресс-служба слова Румаса.



Как отметил премьер, план действий на 2020 год готовит Минэкономразвития совместно с Нацбанком, он представляет собой перечень мероприятий системного характера, направленных на создание условий «для поступательного развития экономики на среднесрочном горизонте».



По словам Румаса, при подготовке документа перед разработчиками была поставлена задача «оптимизировать доводимые показатели и максимально их консолидировать». Руководитель Совмина также обратил внимание, что постановлением будет определен исчерпывающий круг показателей, которые могут быть доведены до организаций. «Иные показатели доводиться не должны», — подчеркнул он.

Премьер добавил, что традиционная белорусская экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов.