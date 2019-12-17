Правительство в среднем тратит на поддержку лизинга порядка 30 млрд рублей в год. Об этом, как сообщает «Эксперт РА», рассказал советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев на конференции «Российский лизинг: перспективы и вызовы — 2020» в Москве, организованной этим рейтинговым агентством, несколькими аналитическими компаниями и Объединенной лизинговой ассоциацией.

Моисеев представил анализ федерального финансирования лизингового сектора за десять лет. По его информации, начиная с 2008 года объем финансирования лизинга из бюджета составил 227 млрд рублей, а с учетом тех расходов, которые уже заложены на 2020—2021 годы, совокупное финансирование составит 284 млрд рублей.

«Эти цифры достаточно условны, но в среднем в настоящее время сумма, которую тратит правительство на финансирование лизинга, составляет порядка 30 миллиардов рублей в год. Это достаточно устойчивая сумма, и мы видим по структуре, что она сохранится в ближайшее десятилетие, и я бы даже сказал, что из-за специфики этих расходов они фактически неизбежны», — указал представитель ЦБ.

По словам генерального директора аналитического агентства «БизнесДром», председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева, опросы предпринимателей, проводимые «Опорой России», показывают, что лизинг становится ключевым инструментом инвестиций в обновление производственных фондов и шире — привлечения внешнего финансирования, при этом вокруг лизинговых услуг для малого бизнеса формируется полноценная экосистема с различными сервисами, сопутствующими лизингу оборудования и транспортных средств. «Предприниматели хотели бы получить расширение господдержки лизинга для МСП», — констатировал Самиев.



Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов в докладе о развитии рынка лизинга по итогам девяти месяцев 2019 года отметил, что отрасль находится в фазе стагнации и по итогам текущего года рост объема нового бизнеса составит около 5%. «По прогнозу «Эксперт РА» на 2020 год, рынок лизинга продолжит стагнировать и покажет темпы прироста порядка 7%, при этом его крупнейший сегмент — автолизинг — будет находиться в стадии роста, сила которого будет слабее с каждым годом», — заявил Коршунов.