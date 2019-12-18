Компания «Финвижн» готова к приобретению Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), который сейчас находится на санации ЦБ. Об этом руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян рассказал в интервью РБК .

«Если будет такая возможность, то, конечно, есть банки, которые нам были бы интересны на российском рынке с точки зрения приобретения и с последующим объединением», — сказал Аветисян.

По его словам, для «Финвижн» интерес представляет Азиатско-Тихоокеанский Банк.

«Из тех банков, которые для нас сейчас представляют интерес, это, безусловно, АТБ. И в случае если ЦБ решит проводить еще один конкурс, мы бы хотели в нем участвовать, так как объединение с АТБ даст максимальный экономический эффект плюс идеально ложится в стратегию усиления рыночных позиций банка «Восточный» на Дальнем Востоке», — рассказал Аветисян.

Он добавил, что для этого должно сложиться много факторов. «И должно быть достаточно капитала у банка, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Если, конечно, ЦБ его будет проводить», — отметил он.