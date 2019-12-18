Для финансированная проектов, связанных с альтернативной энергетикой, электротранспортом и созданием современных очистных сооружений могут применяться специальные банковские продукты, пишут «Известия» . Это следует из первого в России исследования, которое проводили совместно Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр Национального рейтингового агентства.

«Само банковское сообщество занимает все более активную позицию в вопросах ответственного и зеленого финансирования... То, что происходит на западных и восточных рынках, постепенно начинает затрагивать и российский финансовый рынок», — отмечают авторы исследования. К практикам ответственного финансирования относятся в том числе специальные банковские продукты, созданные для проектов из «зеленого» сектора; включение потенциальных экологических рисков в систему оценки компании-заемщика, а также наличие собственной программы корпоративной социальной ответственности и готовность оценивать углеводородный след банковского портфеля.

Проекты, на которые привлекаются «зеленые» финансы, могут быть различными — от «арктических», связанных, например, с переходом судов на использование более экологичных видов топлива, в том числе сжиженного природного газа, до развития альтернативных источников энергии, повышения энергоэффективности, разработки электротранспорта и создания современных очистных сооружений, следует из материалов исследования. В России в эту категорию попадает часть задач, заложенных в рамках нацпроектов.

Как пишут авторы исследования, развитие новых механизмов может позитивно сказаться на репутации банков. Кроме того, такие проекты, как правило, являются долгосрочными — и их наличие в портфеле банка, в свою очередь, должно повышать его устойчивость. Наличие специализированных продуктов на национальном уровне также может быть важно для обеспечения прозрачности денежных потоков, предназначенных для решения связанных с экологией задач, считают эксперты.

В качестве примера авторы исследования указывают на кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития. «Механизм работы данного продукта достаточно простой: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя устойчивого развития компании-заемщика», — говорится в тексте документа.

По словам экспертов, создание «зеленых» кредитных продуктов российскими банками, в частности кредитование проектов по повышению энергоэффективности, не только является прибыльным направлением, но и позволяет получить достоверные данные о целевом использовании денежных средств, а также о снижении выбросов парниковых газов. В ближайшее время небольшие кредитные организации вряд ли будут заинтересованы в активном развитии специализированных продуктов — у них просто может не хватить ресурсов, поэтому если их дальнейшее развитие будет возможно, то только при наличии инициативы со стороны крупных банков или Центробанка, считают эксперты.