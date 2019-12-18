Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, пишет РБК .

Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019—2024 годах в 10,5—11 млрд долларов. Белоруссия исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Страна получала скрытую субсидию, констатировал первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.

Так, Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника издания. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года.

Первоочередным является решение вопроса об унификации налогового законодательства России и Белоруссии, пояснил пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.

По словам экспертов, точно рассчитать размер отрицательного акциза для белорусских заводов нелегко — в России он считается по сложной формуле и зависит от нескольких параметров, в том числе цен на нефть, корзины нефтепродуктов завода, его удаленности от экспортных рынков и т. д. При этом неизвестно, изменится ли формула для белорусских НПЗ.

Также вопрос о цене на газ из России с 2020 года должен быть согласован в ближайшие две недели, так как действующий договор о поставках российского газа в Белоруссию истекает 31 декабря и до сих пор не определены ни объемы поставок, ни цена. Минск просит газ дешевле 100 долларов за 1 тыс. куб. м, рассказал источник издания. Он отметил, что Белоруссия больше не настаивает на том, чтобы Россия поставляла ей газ по такой же цене, как и Смоленской области, то есть по 73 долларов за 1 тыс. куб. м.