Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды коррекцией вниз, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,07% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 011,25 пункта. Индекс РТС опустился на 0,04%, до 1 519,97.

«Снижение азиатских рынков при стабильных котировках нефти задает умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 985—3 045 пунктов, по индексу РТС — 1 505—1 535 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.