Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:12 мск повысился на 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:22 мск курс доллара составил 62,59 рубля (плюс 16 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 10 копеек и составил 69,69 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду утром на торгах Мосбиржи рубль корректируется к доллару и евро, символически теряя позиции.

«К 10:30 мск доллар торгуется на отметке 62,56 рубля, а евро оценивается в 69,69 рубля. Стоимость барреля Brent снижается к уровню 65,7 доллара. Для пары доллар/рубль целевая зона находится между уровней 61,85—61,9 рубля», — пояснял Антонов.