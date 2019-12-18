Банк ДОМ.РФ запустил сервисы для бесконтактной оплаты — Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay для держателей карт платежной системы Visa. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы начать пользоваться сервисами, необходимо отсканировать данные карты в приложении или ввести их вручную. Совершать покупки с помощью гаджетов можно в магазинах с терминалами, принимающими бесконтактные платежи, и в Интернете.

С помощью Samsung Pay можно оплачивать покупки на терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату, благодаря собственной технологии MST.

Безопасность операций обеспечивается токеном, используемым при обработке платежей вместо реквизитов карты. Каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или другими биометрическими данными в зависимости от устройства. Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.