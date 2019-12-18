Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями, скрывающими страну — истинный источник этих вложений, пишет РБК . Такие данные приводятся в исследовании Международного валютного фонда (МВФ). В России доля таких инвестиций самая большая среди всех стран — 57,9%, по оценкам за 2017 год.

По данным ЦБ, на конец 2017 года в России было накоплено 441,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Около 255 млрд долларов из этих вложений было сделано компаниями из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ. Около 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию — это не подлинные инвестиции из-за рубежа, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны. Речь идет о так называемых «круговых схемах» (round-tripping) — схемах вывода средств за рубеж и их последующего возвращения под видом иностранных вложений.

ЦБ публикует данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в Россию на базисе страны — непосредственного инвестора. Около 70% всех иностранных инвестиций в Россию сделано с Кипра или офшорных финансовых центров (Багамы, Британские Виргинские острова, острова Джерси и Гернси и т. д.), и этот показатель является верхней оценкой явления round-tripping — в экстремальном предположении, что все инвестиции из офшоров и квазиофшоров являются российскими по происхождению.

«Статистика иностранных инвестиций, публикуемая Банком России, основана на международной методологии учета, разрабатываемой ОЭСР и МВФ. Международные стандарты предполагают наличие множества представлений данных, среди которых присутствуют таблицы обязательного, стандартного характера и дополнительные», — заявила пресс-служба регулятора. «Презентация по конечному инвестору относится к разряду дополнительных. Большинство презентаций прямых инвестиций, включая ряд дополнительных, Банк России уже публикует», — добавили в ЦБ.

В исследовании МВФ высказывается предположение, что структурирование инвестиций через низконалоговую юрисдикцию преимущественно преследует цели оптимизации налогов. Но россияне используют круговые схемы инвестиций в Россию не только из-за налоговых соображений, а из-за институциональных и регуляторных факторов, говорилось в исследовании Всемирного банка 2017 года. Структурирование инвестиций как иностранных также позволяет «застраховаться от политических рисков». Также это дает возможность скрыть личность бенефициара от российских властей, утверждали экономисты Всемирного банка.

По словам экспертов, российские инвесторы продолжают, несмотря ни на что, выбирать Кипр, создавая в нем операционный офис для своих проектов и владения активами, или другие офшорные юрисдикции с отсутствием налога на прирост капитала, например, Сингапур или Гонконг. В вопросе прямых инвестиций при налоговом планировании ключевыми для иностранного инвестора также являются положения соглашений об избежании двойного налогообложения между Россией и странами, включенными в группу компаний. Также, по мнению экспертов, то, что 23% иностранных инвестиций имеют российское происхождение, похоже на правду — они таким образом защищают свои инвестиции, потому что иностранные инвестиции в меньшей степени подвержены рейдерским атакам и при прочих равных больше защищены.