Банк России опубликовал второй доклад, посвященный анализу влияния на ценовую динамику факторов, находящихся за пределами действия мер денежно-кредитной политики. Изучение роли немонетарных факторов сохраняет свою актуальность, отмечают авторы исследования «О немонетарных факторах инфляции в 2017—2019 годах» .

Как отмечается в докладе, в рассматриваемый период значимое воздействие на инфляцию и ее волатильность оказывали предложение продовольствия и аграрного сырья, регулирование в сфере коммунального хозяйства, институциональные изменения (состояние конкуренции, параметры государственного регулирования). В начале 2019 года на инфляции сказалось повышение ставки НДС с 18% до 20%. На динамике цен на отдельных рынках отражались ценообразование на основе экспортного паритета и несовершенная конкуренция. Их влияние выраженно проявилось в 2018 году на рынке нефтепродуктов.

Особое внимание в докладе уделено региональной специфике влияния немонетарных факторов. Ее анализ необходим в том числе для внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, поясняют в Центробанке, уточняя, что эту работу проводят его территориальные учреждения.

Авторы доклада приходят к выводу, что немонетарные факторы сохраняют потенциал инфляционных рисков.

В Центробанке оценили вклад повышения НДС в инфляцию Основной эффект переноса пришелся на январь 2019 года.

«Значимое влияние на инфляцию во второй половине 2017 года — 2019 году оказывали такие немонетарные факторы, как институциональные и налоговые изменения, динамика предложения продовольствия и цен нетбэк (как разъясняется в докладе, это уровень мировой цены с учетом обменного курса, транспортных, трансакционных и других издержек, налоговых расходов. — Прим. Банки.ру). Влияние налоговых изменений (в первую очередь повышения ставки НДС) носило временный характер, оно не содержало в себе среднесрочных инфляционных рисков. Напротив, факторы со стороны предложения продовольствия, ценообразования на основе закона единой цены, несовершенной конкуренции сохраняют потенциал инфляционных рисков», — отмечается в обзоре.



В этих условиях остаются актуальными меры, нацеленные на дальнейшую модернизацию агропромышленного комплекса и совершенствование аграрной логистики, развитие конкуренции, совершенствование тарифного регулирования и в целом проведение институциональных преобразований, полагают в ЦБ.