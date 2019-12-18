Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом. Миронов сослался на данные Счетной палаты, согласно которым неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме 1 трлн рублей.

«А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — заявил депутат на финальном заседании осенней сессии Госдумы.

Он напомнил, что при обсуждении в Госдуме вопроса о повышении НДС правительство говорило о необходимости увеличить бюджет на 600 млрд рублей.

«Шестьсот миллиардов добавили, а триллион не израсходовали. Так действительно эти деньги нужны были или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей? И если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам. Чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», — считает лидер СР.

По мнению руководителя фракции, можно предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров.