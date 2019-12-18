Рост числа атак шифровальщиков на органы городской администрации с начала 2019 года составил 60% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Так, программами-шифровальщиками было атаковано 174 муниципальных образования.

Сумма выкупа, которую требуют злоумышленники, в среднем составляет более 1 млн долларов, а максимальные значения достигали 5 млн долларов. Совокупный ущерб от атак шифровальщиков, включая долгосрочные социально значимые последствия, мог быть еще больше.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Федора Синицына, успешная атака на город означает, что его инфраструктура была скомпрометирована, а значит, требуется расследование киберинцидента и тщательный аудит, то есть в любом случае понадобятся дополнительные расходы. Число атак на органы городской администрации растет, но с этим можно бороться, если пересмотреть подход к кибербезопасности, не платить выкуп и транслировать это решение как официальную позицию, поясняет он.

В 2019 году наиболее активными были шифровальщики Ryuk, Purga и Stop.