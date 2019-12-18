В Москве 12 декабря состоялся финал Интеллектуального кубка за 2019 год, в рамках которого команды — победительницы сезонных игр в трех номинациях — «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» — соревновались за «Бриллиантовую сову».

Интеллектуальный кубок — это аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом.



Так, победителем в номинации «Самый интеллектуальный банк» стал банк «Восточный», на втором месте — Абсолют Банк, на третьем — Банк России. В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» победу одержала группа компаний «НРК — Р.О.С.Т.», второе место занял Фонд доверительного управления «Красивые люди», третье — ГК «Регион».

Первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» заняло АО «Гипротрубопровод», второе — ООО «ЛЛК-Интернешнл», третье — АО «Зарубежнефть».

В номинации «За волю к победе» «Хрустальную сову» получила команда банка «Ренессанс Кредит».

Интеллектуальный кубок проходил при поддержке ассоциации «Россия», Центра Финансовых Технологий (ЦФТ) и системы платежных сервисов «Золотая корона» (международный бренд — KoronaPay).

