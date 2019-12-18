Платежные предпочтения россиян за последнее время заметно изменились, в частности, стала более востребованной и вызывает все большее доверие оплата через безналичные каналы. Об этом свидетельствуют опубликованные Центробанком результаты социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» .

Доля респондентов, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов, сократилась за год с 59% до 37%. Объясняя причины своих предпочтений, респонденты, расплачивающиеся наличными, отметили, что такая оплата привычнее (37%), помогает контролировать расходы (27%). По наблюдениям ряда опрошенных, наличные охотнее принимают в торговых точках (18%); некоторые считают такой способ оплаты безопаснее (14%), быстрее (13%) и проще (11%). Еще часть респондентов получают доход наличными (11%). Кто-то опасается технических сбоев (8%), а некоторым просто нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках (8%).

Среднее количество ежедневных наличных расчетов, приходящихся на одного человека, уменьшилось с 1,2 раза в 2017 году до 1,15 раза в 2018 году. Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла на 76 рублей и составила 696 рублей.

Несмотря на снижение доли респондентов, предпочитающих наличные платежи, около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Наиболее востребованными для ежедневных покупок остаются банкноты номиналом 100 рублей, при получении денег в банкоматах — 1 тыс. рублей. Сумма банкнот в кошельках у граждан существенно не меняется: 49% респондентов носят в кошельке банкноты на сумму от 300 до 1 тыс. рублей, 32% — на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 11% — на сумму менее 300 рублей, 8% — на сумму более 3 тыс. рублей. При этом россияне стали носить с собой больше денег в монетах, что связано с постепенной заменой банкноты номиналом 10 рублей монетой того же номинала.

Опрос выявил долю россиян, полностью отказавшихся от наличных денег Наличные деньги остаются наиболее часто используемым средством оплаты: ими пользуются 89% опрошенных.

В числе прочего выяснилось, что большая часть населения (78%) положительно отнеслась к дизайну банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей, которые были введены в оборот в конце 2017 года.

Часть вопросов исследования касалась фальшивых банкнот: выяснилось, что абсолютное большинство россиян никогда не получали их ни в кассе банка, ни в банкоматах, ни в качестве сдачи в торговой точке. При этом доля респондентов, проверяющих подлинность банкнот, увеличилась за год с 41% до 48%.

Люди также в основном удовлетворены физическим состоянием банкнот в обращении (76% респондентов), но 9% выразили недовольство большим количеством купюр ненадлежащего качества в обращении. Загрязненные и порванные банкноты получали 33% опрошенных, из них, как следует из презентации ЦБ, 29% — в банкоматах, а 17% — в отделениях банков.

Доверие населения к банковским картам продолжает расти. Дебетовая карта — наиболее популярный инструмент безналичного платежа: ее используют 72% респондентов. Далее следуют мобильный и онлайн-банк (26%), кредитная карта (24%), интернет-платежи (21%), переводы со счета мобильного телефона (9%), электронный кошелек (5%). О бесконтактных платежах с помощью банковской карты или смартфона знают 87% опрошенных, при этом 40% используют банковские карты с функцией бесконтактной оплаты, 14% осуществляют платежи с помощью смартфонов (мобильных платежных сервисов).

Доля держателей банковских карт постепенно увеличивается, в 2018 году она составила 89% респондентов; 84% опрошенных получают на карточный счет заработную плату, пенсию или другой доход. Население России стало чаще использовать карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных денег в банкоматах. В 2018 году доля сторонников безналичной оплаты составила 70% против 30% тех, кто предпочитает предварительно снять с карты наличные деньги, чтобы расплатиться. В 2017 году эти показатели равнялись 52% и 48%. Выбор банковских карт в качестве платежного средства обусловлен удобством их использования, в частности возможностью не носить с собой большое количество наличных денег (58%), скоростью (36%) и простотой (36%) карточных расчетов, наличием программ лояльности (28%).

Самой популярной формой сбережения в 2018 году стал банковский счет или вклад в рублях, о его наличии сообщили 53% респондентов. Доля приверженцев наличных сбережений в рублях существенно не изменилась и составила 35%.

Банк России проводит данное исследование ежегодно с 2008 года, при этом его результаты в этом году опубликованы впервые. Последний опрос проводился в феврале — марте 2019 года, его данные трактуются как данные за 2018 год. Репрезентативная выборка включала 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из 51 субъекта РФ.

