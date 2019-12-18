В последнее время выросла доля россиян, которые направляют средства материнского капитала на образование детей, в том числе на дошкольное образование, уход и присмотр, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще два-три года назад... 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, строительство жилья индивидуального, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% — на образование детей, в том числе дошкольное образование, присмотр, уход, и это направление сейчас пользуется определенной популярностью», — рассказал Дроздов.

«В этом году в два раза вырастет использование средств, по сравнению с прошлым годом, на ежемесячную выплату гражданам, доход которых на члена семьи составляет менее 1,5 прожиточного минимума», — добавил он.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.