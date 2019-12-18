Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 20,6 тыс. сделок на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,4225—62,645 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 69,6125 рубля, увеличившись на 5 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,97 тыс. сделок на 509 млн евро по курсам от 69,405 до 69,745 рубля за евро.

Сегодня «быки» в долларе, как и днем ранее, попытались вывести американскую валюту выше 62,5 рубля, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.