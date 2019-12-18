«Мусорная реформа» оказала заметное влияние на инфляцию в текущем году. Об этом говорится в исследовании «О немонетарных факторах инфляции в 2017—2019 годах» , которое в среду опубликовал ЦБ.

«Заметное влияние на инфляцию в 2019 году оказала «мусорная реформа»: плата за обращение с твердыми коммунальными отходами выросла с начала года в 1,5 раза», — отмечают авторы. Они, впрочем, уточняют, что ввиду малого веса этой статьи потребительских расходов в их общей структуре вклад в повышение годовой инфляции был небольшим (менее 0,1 процентного пункта).

В 2019 году начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), напоминают в Центробанке. Основной задачей реформы, реализуемой в субъектах РФ, стало создание современной системы, предполагающей строительство большого количества объектов по сортировке и переработке ТКО. При установлении новых единых тарифов региональных операторов по обращению с ТКО была заложена следующая структура расходов: 1) услуги операторов по захоронению ТКО на полигонах, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду и инвестиционную составляющую; 2) налог на прибыль и НДС; 3) услуги по транспортированию ТКО; 4) расходы на заключение и обслуживание договоров.

Реформа затронула большую часть регионов: с 1 января 2019 года в программу вступили более 70 субъектов РФ. Остальные (за исключением Москвы) должны вступить до 1 января 2020 года, Москва — с 2022 года.

«Переход к новым правилам обращения с ТКО вызвал значительный рост тарифов, связанный с их доведением до экономически обоснованных уровней, устанавливаемых в зависимости от стоимости транспортировки и складирования отходов на полигонах, налоговых платежей региональных операторов и с учетом инвестиций в создание современной инфраструктуры обращения с отходами и платы за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в докладе ЦБ.

Банк России: немонетарные факторы сохраняют потенциал инфляционных рисков Остаются актуальными меры, нацеленные на дальнейшую модернизацию АПК и совершенствование аграрной логистики, развитие конкуренции, совершенствование тарифного регулирования и в целом проведение институциональных преобразований, полагают в ЦБ.

«Темпы роста тарифов в регионах значительно различались. В январе 2019 года при среднероссийском росте тарифов на утилизацию ТКО на 51% год к году в отдельных регионах тарифы увеличились более чем в два раза (наиболее значительно — в Орловской, Свердловской, Вологодской областях: на 150—180%), в четырех субъектах РФ рост тарифов продолжился в феврале — мае, еще в 15 регионах увеличение платы за утилизацию ТКО ожидается в III—IV кварталах 2019 года», — указывают авторы исследования.

По их данным, вклад произошедшего повышения тарифов в ускорение инфляции в отдельных субъектах РФ достигал 0,2—0,4 п. п. (в Брянской, Новосибирской, Калининградской областях, Республике Марий Эл и других). В то же время власти многих регионов уже в феврале заявили о возможном снижении тарифа, к маю тарифы были снижены в 15 регионах. Сильный рост платы за утилизацию ТКО повлек в некоторых субъектах РФ проверки обоснованности установленных тарифов, инициированные главами регионов и органами исполнительной власти (в Кировской, Свердловской, Томской, Омской областях, Туве и Чувашии).

По результатам проверок могут измениться как принципы расчета тарифов, так и сами тарифы, что приведет к перерасчету выплат. Одной из мер по снижению платы за утилизацию ТКО является обнуление ставки НДС для региональных операторов по обращению с ТКО, которое возможно с 2020 года. Эта мера может привести к снижению тарифов на 16%. Также региональные власти могут принимать решение об установлении нулевой ставки налога на прибыль для региональных операторов.



«В дальнейшем индексация тарифов по обращению с ТКО, по‑видимому, будет происходить в зависимости от двух основных факторов: динамики стоимости топлива и интенсивности реализации региональных инвестиционных программ операторов в сфере обращения с ТКО, согласно утвержденным (модифицируемым) в каждом регионе территориальным схемам в сфере обращения с отходами производства и потребления. В отдельных случаях размер индексации может заметно отклоняться от уровня 4% в год», — предполагают в ЦБ.

