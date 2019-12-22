Московский Кредитный Банк (МКБ) совместно с компанией «Правокард» запустил в своих отделениях продажи сертификатов «Юридический помощник» и «Налоговый помощник» для физических лиц. Теперь клиенты МКБ смогут получить квалифицированную юридическую помощь по разным областям права и оформить налоговый вычет под ключ в режиме 24/7, не выходя из дома, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Юридический помощник» — это целый пакет услуг: устные или письменные консультации юриста; переговоры и официальный звонок юриста от имени клиента; поддержка клиента при выезде за рубеж; помощь в составлении юридических документов; оценка судебной перспективы; подбор адвоката / юридической компании для представительства в суде; подбор экспертных компаний; помощь в оформлении налоговых вычетов; устные и письменные консультации по социальным льготам; предоставление информации по организации досуга; подготовка запросов и/или претензий в государственные органы», — говорится в релизе.

Продукт «Юридический помощник» предусматривает три годовых тарифных плана: «Оптимальный», «Расширенный» и «Премиальный», которые отличаются перечнем и объемом доступных услуг. Стоимость сертификатов варьируется от 3 500 до 9 тыс. рублей в год.



«Налоговый помощник» — это помощь клиентам в получении налогового вычета (социального, инвестиционного, имущественного) с гарантией полного правового сопровождения. Сертификат «Налоговый помощник» включает: консультации по налоговому законодательству, подготовку комплекта документов, проверку наличия задолженностей по долгам и штрафам, оформление декларации 3 НДФЛ, устную и письменную поддержку в ходе камеральной проверки.

Клиентам МКБ доступны два тарифных плана: «Налоговый помощник Оптимальный» и «Налоговый помощник Премиальный» стоимостью 2 500 и 5 тыс. рублей соответственно.

В тариф «Премиальный» включена дополнительная услуга отправки за клиента в налоговую инспекцию полного комплекта документов на получение вычета.

Приобрести любой из сертификатов можно в отделениях МКБ. Воспользоваться услугами можно уже на следующий день после покупки, активировав сертификат по телефону и/или на сайте через личный кабинет.