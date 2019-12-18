На портале государственных и муниципальных услуг Татарстана появилась возможность выпустить виртуальную банковскую карту платежной системы «Мир». С ее помощью жители республики смогут оплачивать госуслуги без комиссии. Функцию реализовал банк «Ак Барс», говорится в сообщении кредитной организации.



«Благодаря виртуальной карте пользователи не афишируют данные своих основных карт как на портале, так и в любых интернет-магазинах, а также экономят на оплате коммунальных услуг, детских садов, уплате госпошлин и др.», — говорится в релизе банка.

Выпуск и обслуживание карты бесплатно. Пополнить карту можно переводом средств с любой банковской карты на портале, а также наличными в терминалах госуслуг и в информационных киосках банка «Ак Барс». В личном кабинете на портале можно посмотреть информацию о совершенных платежах и управлять картой.

Пользователи виртуальной карты получают возможность участвовать в акциях от платежной системы «Мир», к примеру, получать повышенный кешбэк за платежи по карте у партнеров «Мира». Для этого нужно зарегистрировать свою карту в программе лояльности на сайте .