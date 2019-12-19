Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в течение двух-трех лет, пишут «Известия» . Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для этого нынешние российские стандарты будут адаптированы к правилам МСФО. В перспективе и Министерство финансов может перевести все российские компании на отчетность по МСФО.

В Ассоциации банков России в начале декабря прошло заседание, на котором обсуждалась возможность отмены для кредитных организаций отчетности по РСБУ, сообщили «Известиям» его участники. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не скрывала, что удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи регулятору.

В Минфине отметили, что не занимаются стандартами бухучета кредитных и некредитных финансовых организаций. В ЦБ сообщили, что проводят работу по оптимизации регуляторной нагрузки, в том числе рассматривают предложения по отчетности. В этом процессе участвуют и кредитные организации. Регулятор готов поддержать некоторые предложения банковского сообщества. Например, те, что касаются увеличения сроков представления отдельных форм, а также ухода от дублирования данных.

Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на ЦБ Премьер-министр поручил доработать законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности и внести на рассмотрение в Госдуму.

По словам представителей банков, отчетность по РСБУ рынком не востребована. Она слабо автоматизируема и сопряжена с существенными трудозатратами на подготовку. РСБУ и пояснительную записку к ней возможно отменить «уже завтра», а не через три года. Также отмена РСБУ будет полезным решением, поскольку сократится количество отчетности, банкам не придется соблюдать два параллельных стандарта расчета резервов и других поправок к капиталу.

Как считают эксперты, ход от российских стандартов бухучета станет реальным шагом к «регуляторной гильотине». РСБУ — это устаревшие стандарты, разработанные еще в 1990-е годы и не отвечающие современным реалиям. Переход на МСФО также облегчит работу аналитиков. Однако за два-три года отменить РСБУ и перейти исключительно на МСФО — мало реально, у этих форм отчетности разные принципы. МСФО базируется на приоритете разумности, а РСБУ — на нормативных документах ЦБ и Минфина, которые строго обязательны для выполнения, пояснили эксперты.