Регулятор предлагает участникам рынка ограничить изменение цены актива в рамках крупных заявок. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителей финансовых компаний. По словам одного из них, предлагается ограничить влияние крупных заявок, которые выставляются на биржевых торгах либо с условием «по рыночной цене», либо по цене, которая существенно отличается от таковой для текущих сделок. Такие заявки способны моментально привести к резкому изменению котировки ценной бумаги, особенно если она малоликвидна.

По мнению экспертов, меры направлены на защиту «простых инвесторов», которые мало что знают про то, что такое рыночная заявка. Так, предложенная мера делает выставление далекой от рынка или крупной заявки по низколиквидной бумаге более сознательным и ответственным действием.

Инициатива уже обсуждалась в рамках заседания комитета по фондовому рынку Московской биржи. К рынку обратился регулятор с просьбой проработать возможность внедрения механизма ограничения агрессивности заявок, но детальные параметры и сроки внедрения обсуждаются с участниками рынка. Идея заключается в снижении влияния на цены бумаг при поступлении очень крупных заявок.

Представитель одного из брокеров считает, что ограничение на уровне биржи было бы лучшим способом, потому что трудно объяснить клиенту, почему его ограничивает брокер. С другой стороны, отмечает он, если ограничивать всех участников торгов, встает вопрос, как формировать заявки при существенном движении на фондовом рынке.