Инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Об этом сообщает РБК .

А1 предлагает жителям Лондона денежное вознаграждение за «любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус». Объявление о вознаграждении будет размещено в лондонских СМИ, заявили в А1. По району Найтсбридж, где, предположительно, проживает Беджамов, ездит грузовик, на котором также размещено объявление о вознаграждении, заявили в А1. Вознаграждение может выплачиваться в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены ко взысканию.

А1 объявила награду за информацию об активах Беджамова и Маркус Вознаграждение будет определяться отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от характера и пользы конкретной информации.

В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (конкурсным управляющим банка является АСВ) арестовал активы Беджамова в пределах 1,34 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов). Оказалось, что часть имущества Беджамова обременена долгами перед офшорной компанией.

Сейчас А1 и АСВ пытаются доказать в Высоком суде Лондона, что обременение было фиктивным для защиты от других кредиторов. А1 считает, что Беджамов может нести ответственность за мошенничество на сумму 2,5 млрд фунтов (свыше 200 млрд рублей), говорится в сообщении компании.