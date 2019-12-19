Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 013,33 пункта. Индекс РТС опустился на 0,51% до 1 514,82.

«Снижение на азиатских площадках задает умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 995—3 055 пунктов, по индексу РТС — 1 505—1 540 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.