Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ в ходатайстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти контролировавших банк «Пульс Столицы» лиц на общую сумму 758,6 млн рублей, говорится в определении суда.

Конкурсный управляющий банка АСВ просил ВС отменить определение Арбитражного суда Москвы от 16 апреля, а также постановления апелляционного и кассационного судов.

Отказывая в принятии обеспечительных мер, суды исходили из необоснованности заявления с учетом конкретных обстоятельств обособленного спора, отметил суд. Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались и получили соответствующую оценку.

Суд отказал в аресте имущества руководства банка «Пульс Столицы» на 728 млн рублей Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них денежных средств.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них денежных средств.

Столичный арбитраж в определении от 16 апреля указал, что агентством не обоснованы причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, не представлены доказательства, подтверждающие доводы заявления. Также АСВ не обосновало, насколько истребуемая конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования. Заявитель не представил доказательства того, что непринятием данных мер будет причинен значительный ущерб.

Банк «Пульс Столицы» признан банкротом 27 июня 2016 года.

