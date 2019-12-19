Сбербанк и группа компаний «Инград» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель документа — реализация проектов жилищного строительства в рамках перехода от модели долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу, поясняется в сообщении Московского банка Сбербанка.

Одновременно девелоперу открыта кредитная линия в сумме 29,5 млрд рублей, включая 25,5 млрд рублей в формате эскроу, которые будут направлены на строительство нового жилого квартала в Даниловском районе столицы.



«Сделка, которую мы сегодня заключили, крупнейшая не только для нашей компании, но и в масштабах всей отрасли в целом после перехода на новую схему финансирования долевого строительства жилья», — отметил президент ГК «Инград» Павел Поселёнов.

Он уточнил, что с учетом последнего договора со Сбербанком «Инград» с мая текущего года уже привлек более 80 млрд рублей проектного финансирования от ряда крупнейших системообразующих банков страны, в том числе порядка 36 млрд — от Сбербанка.



Новый жилой квартал ГК «Инград» на Симоновской набережной расположен в исторической части столицы на берегу Москвы-реки. «Это современный комплекс с авторской архитектурой, индивидуальными форматами жилья, чистовой отделкой различных стилей, масштабным проектом благоустройства и престижным окружением. Концепция ЖК предполагает создание парка, бульвара и благоустройство набережной. Рядом с новым кварталом уже в стадии реализации находится флагманский проект ГК «Инград» — жилой квартал бизнес-класса RiverSky», — рассказали стороны сделки.