Следственный комитет просит Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в пресс-службе суда, Горбунцов объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — сказала представитель суда.