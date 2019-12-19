Банк «Уралсиб» улучшил условия автокредитования для покупателей иномарок с пробегом, говорится в сообщении кредитной организации. Клиенту предлагаются те же ценовые условия, что и для новых автомобилей.

Кредит выдается на покупку сертифицированного автомобиля — с пробегом, прошедшего комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получившего заключение о соответствии требованиям программ автопроизводителей или дилеров. Возраст автомобиля не должен превышать 15 лет на момент окончания срока кредитования.

Ценовые условия кредитования распространяются на программы банка «Сказка — без каско» и «Автопартнер».

В качестве документа, подтверждающего сертификацию, выступает сертификат или гарантийное письмо дилера/автопроизводителя.