На фоне оживления внутреннего спроса в экономике наметились некоторые признаки усиления инфляционного давления, которые формируют предпосылки для возврата инфляции к цели 4% к концу 2020 года. Такой вывод содержится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики напоминают, что в ноябре годовая инфляция понизилась до 3,5%. Они поясняют, что за продолжающимся замедлением инфляции стоят преимущественно временные дезинфляционные факторы, связанные с хорошим урожаем большинства сельхозкультур, укреплением рубля с начала года, а также с выходом из расчета инфляции эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года. Месячный рост цен на наиболее устойчивые компоненты потребительской корзины остается ниже уровня, соответствующего 4% в пересчете на год. Это также способствует замедлению роста потребительских цен.

В ЦБ рассказали о причинах замедления инфляции в ноябре В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в 67 регионах.

«Замедление годовой инфляции под влиянием ряда дезинфляционных факторов продолжится в начале 2020 года, когда инфляция временно опустится ниже 3%. В то же время в ноябре наметились признаки усиления инфляционного давления на фоне оживления внутреннего спроса. Вместе с прекращением действия разовых дезинфляционных факторов и отложенным эффектом от принятых в 2019 году решений по денежно-кредитной политике это формирует предпосылки для возврата инфляции к 4% к концу 2020 года», — отмечается в резюме доклада.

​Центробанк снизил прогноз по инфляции в 2019 году Прогноз на уровне 2,9—3,2% годовых.

Говоря о признаках, сигнализирующих об усилении инфляционных процессов в будущем, эксперты ЦБ, в частности, указывают на то, что в ноябре рост потребительских цен на услуги с поправкой на сезонность несколько превысил 4% в пересчете на год. Ускорился рост мировых цен на продовольствие. «Произошедшие в этом году снижения ключевой ставки, а также стимулирующая бюджетная политика в 2020 году с учетом продолжительных временных лагов постепенно вернут инфляцию к 4% к концу 2020 года. Фактором возврата инфляции к цели могут стать и сохраняющиеся повышенными инфляционные ожидания», — рассуждают авторы доклада.

По их мнению, на среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков отмечаются геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, возможные колебания основных показателей государственных финансов. Действие этих разовых факторов может через потенциальные вторичные эффекты, связанные со все еще повышенными и незаякоренными инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, приводить к повышению инфляционного давления, заключают в ДИП ЦБ.



Банк России: немонетарные факторы сохраняют потенциал инфляционных рисков Остаются актуальными меры, нацеленные на дальнейшую модернизацию АПК и совершенствование аграрной логистики, развитие конкуренции, совершенствование тарифного регулирования и в целом проведение институциональных преобразований, полагают в ЦБ.

В бюллетене «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.