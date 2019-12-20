К новому году банк «Открытие» улучшил условия валютной конвертации в мобильном банке. Теперь можно обменять деньги по выгодному курсу: с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковского рынка при обмене долларов США и 27 копеек — при обмене евро. Льготная конвертация доступна для сумм от 1 000 долларов или евро, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис льготной конвертации позволяет клиентам «Открытия» в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн по парам доллар/рубль и евро/рубль. Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет, в том числе накопительный счет «Моя копилка», — говорится в релизе.

Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, нужно войти в меню «Платежи и переводы» — «Между своими счетами», далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму. Минимальная сумма операции для получения льготного курса — 1 000 долларов США или евро, максимальная сумма одной операции — 500 000 долларов США или евро, количество сделок каждого клиента неограниченно.

Сервис доступен в будние дни практически круглосуточно с 0:15 до 23:45. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

«В преддверии новогодних каникул спрос на обмен валюты традиционно выше, чем в обычное время. Уверена, что наше новое предложение станет хорошим подарком к празднику для клиентов «Открытия», — отметила заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие» Алия Зубкова.