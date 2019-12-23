Банки.ру запускает специальный новогодний проект. Читателей ждут новый интересный контент и полезные подарки.

В период с 23 декабря по 10 января на странице спецпроекта каждые два дня будет «открываться» полезный подарок. Пользователей ждут специальные условия банковских продуктов, целый набор страховых предложений с внушительными скидками, а также сюрпризы от партнеров акции.

На странице спецпроекта «Полезные подарки» размещен счетчик с обратным отсчетом, который подскажет, когда будет доступен новый подарок.



Эксперты Банки.ру также подготовили полезные материалы с рекомендациями по использованию самых востребованных финансовых продуктов.

