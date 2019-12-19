Тинькофф Банк подключил сервис оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП). С 19 декабря сервис доступен в мобильном приложении «Тинькофф» на iOS, на Android он появится в ближайшее время, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Совершить покупку с помощью QR-кода можно в розничных торговых точках и в интернет-магазинах, подключенных к СБП. Провести оплату можно по QR-коду торговой точки или по одноразовому QR-коду, который формирует продавец для конкретной покупки. В первом случае покупателю нужно будет ввести стоимость товара или услуги самостоятельно. Во втором — стоимость будет уже зашифрована в коде, покупателю останется только подтвердить операцию», — говорится в релизе.

Считать QR-код можно с помощью камеры смартфона: после сканирования пользователь будет перенаправлен в мобильное приложение Тинькофф Банка для подтверждения оплаты.

Также покупку можно совершить напрямую из приложения «Тинькофф»: в разделе «Платежи» необходимо выбрать кнопку «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код и подтвердить операцию. После подтверждения деньги практически мгновенно поступят на счет продавца. Комиссия за операции с клиентов взиматься не будет.

Также Тинькофф Банк начинает предоставлять услуги эквайринга для платежей по QR-коду. Пилотный проект будет реализован совместно с билетным оператором Kassir.ru в Волгограде. На сайте Kassir.ru в этом городе можно будет оплатить билеты с помощью QR-кода. При оплате заказа пользователю нужно будет выбрать в мобильном приложении вкладку «QR-код», сканировать код и подтвердить операцию в приложении «Тинькофф» (или другого банка, поддерживающего оплату при помощи СБП). В I квартале 2020 года запланировано пилотное подключение розничных торговых точек к QR-эквайрингу «Тинькофф».

Преимущество сервиса оплаты по QR-коду заключается в простоте подключения (предпринимателю не нужно устанавливать POS-терминал) и практически мгновенном зачислении денежных средств на счет, поясняют в банке.