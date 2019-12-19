МСП Банк начал реализацию пилотного проекта по финансированию компании-застройщика в рамках федерального закона № 214-ФЗ совместно с «ПКС Девелопмент», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее МСП Банк вошел в число уполномоченных банков, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

«После проведения настройки внутренних систем и соответствующих бизнес-процессов банк получил возможность осуществлять кредитование, открывать и сопровождать расчетные счета застройщиков и счета эскроу участников долевого строительства», — говорится в релизе.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства в рамках 214-ФЗ, осуществляют строительство объектов недвижимости за счет собственных средств и средств целевых кредитов. Средства участников долевого строительства подлежат размещению на счетах эскроу.

Новый механизм расчетов выстроен таким образом, что деньги за купленную квартиру вносятся на счет эскроу после регистрации договора участия в долевом строительстве и замораживаются на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в построенном доме. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

В МСП Банке девелопер может открыть счета эскроу для размещения средств участников долевого строительства и получить кредитную поддержку на реализацию проекта по фиксированной ставке 9,1% годовых для средних предприятий и 10,1% — для малых сроком до пяти лет.