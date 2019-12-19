Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ивановского Кранбанка, у которого 13 декабря этого года была отозвана лицензия, стал Сбербанк. Об этом сообщает в четверг Агентство по страхованию вкладов.

Расчеты с вкладчиками Кранбанка, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также с малыми предприятиями стартуют 23 декабря. Сбербанк будет осуществлять выплаты в течение не менее чем года, а о дальнейшем порядке выплаты компенсаций АСВ сообщит дополнительно.



Согласно реестру обязательств Кранбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму 6,6 млрд рублей могут обратиться порядка 14,2 тыс. вкладчиков, в том числе 830 малых предприятий, чьи требования могут составить 195 млн рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в трех субъектах РФ, в том числе в Ивановской области — на 6,3 млрд рублей (за компенсациями могут обратиться 13,7 тыс. вкладчиков, включая 780 юрлиц с требованиями на 193 млн).

Сервисы АСВ стали доступны на портале госуслуг В дальнейшем вкладчики смогут получать через портал ЕПГУ и выплаты страхового возмещения.

Вкладчики-физлица, включая ИП, смогут с 23 декабря воспользоваться электронными сервисами агентства на портале госуслуг для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для запроса услуг можно использовать баннер, размещенный на главной странице АСВ, либо выбрать соответствующую услугу агентства непосредственно на портале госуслуг.



Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 20 декабря на сайте АСВ и 24 декабря — в «Ивановской газете».