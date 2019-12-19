Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовая элита России — 2019» прошла в Культурном центре МИД РФ.
Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Финансовая устойчивость и надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли.
Лауреаты премии в подгруппе «Персональные номинации»:
- Председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян — «За вклад в развитие гарантийного рынка»;
- Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов — «За личный вклад в развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и гарантийной системы».
Лауреаты премии в подгруппе «Банки»:
- Совкомбанк — «Гран-при: банк года»;
- Банк «Зенит» — «Динамика развития»;
- Абсолют Банк — «Клиентский сервис»;
- Промсвязьбанк — «Digital-банк года для МСБ»;
- Банк «Санкт-Петербург» — «Мобильное приложение года для бизнеса»;
- Банк «Уралсиб» — «Эффективные антикризисные коммуникации».
- Страховой дом «ВСК» — «Гран-при: страховая компания года»;
- «Абсолют Страхование» — «Финансовая устойчивость и надежность»;
- IBG (АО «Страховая бизнес группа») — «Компания года по страхованию автодорог и транспортной инфраструктуры»;
- СК «Уралсиб Страхование» — «Цифровой сервис года»;
- «Проминстрах» — «За активную позицию в финансировании завершения проблемных объектов долевого строительства».
- СК «Сбербанк страхование жизни» — «Компания года в сфере страхования жизни»;
- «МетЛайф» — «Финансовая устойчивость и надежность»;
- «СК «Ингосстрах — Жизнь» — «За значимый вклад в развитие страхования жизни в РФ»;
- СК «БКС Страхование жизни» — «Цифровая платформа года»;
- СК «Росгосстрах Жизнь» — «За быстрый старт».
- «Сбербанк Управление Активами» — «Гран-при: управляющая компания года»;
- «Регион Эссет Менеджмент» — «Надежность»;
- УК «Уралсиб» — «Компания года в сфере управления ОПИФ»;
- «Регион Эссет Менеджмент» — «Компания года в сфере управления пенсионными активами».
- Инвестиционная компания «Финам» — «Гран-при: инвестиционная компания года»;
- Брокерская компания «Регион» — «Компания года на рынке облигаций».
- НПФ Сбербанка — «Гран-при: НПФ года»;
- НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — «Надежность»;
- НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — «Клиентский сервис»;
- НПФ «Ренессанс пенсии» — «Выбор №1 международных компаний по администрированию корпоративных пенсионных программ»;
- НПФ «Волга-Капитал» — «20 лет успешной работы на пенсионном рынке».
- «Сбербанк Лизинг» — «Гран-при: лизинговая компания года»;
- «Альфа-Лизинг» — «Компания года в сфере автолизинга».
Награда была вручена генеральному директору холдинга «Банки.ру» Динаре Юнусовой.
Лауреаты премии в подгруппе «Страховые компании»:
Лауреаты премии в подгруппе «Страхование жизни»:
Лауреаты премии в подгруппе «Управляющие компании»:
Лауреаты премии в подгруппе «Инвестиционные и брокерские компании»:
Лауреаты премии в подгруппе «Финансовые услуги»:
Finbridge — «Эффективные инвестиции».
Лауреаты премии в подгруппе Forex:
«ВТБ Форекс» — «Гран-при: форекс-дилер года».
Лауреаты премии в подгруппе «Негосударственные пенсионные фонды»:
Лауреаты премии в подгруппе «Лизинговые компании»:
Лауреаты премии в подгруппе «Факторинговые компании»:
Банк «Зенит» — «Надежность».
Лауреаты премии в подгруппе «Специализированные компании»:
Банки.ру — «Финансовый супермаркет года».