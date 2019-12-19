Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовая элита России — 2019» прошла в Культурном центре МИД РФ.

Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Финансовая устойчивость и надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли.

Лауреаты премии в подгруппе «Персональные номинации»:

Председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян — «За вклад в развитие гарантийного рынка»; Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов — «За личный вклад в развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и гарантийной системы».

Лауреаты премии в подгруппе «Банки»: