Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовая элита России — 2019» прошла в Культурном центре МИД РФ.

Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Финансовая устойчивость и надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли.

Лауреаты премии в подгруппе «Персональные номинации»:

  1. Председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян — «За вклад в развитие гарантийного рынка»;
  2. Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов — «За личный вклад в развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и гарантийной системы».

Лауреаты премии в подгруппе «Банки»:

  1. Совкомбанк — «Гран-при: банк года»;
  2. Банк «Зенит» — «Динамика развития»;
  3. Абсолют Банк — «Клиентский сервис»;
  4. Промсвязьбанк — «Digital-банк года для МСБ»;
  5. Банк «Санкт-Петербург» — «Мобильное приложение года для бизнеса»;
  6. Банк «Уралсиб» — «Эффективные антикризисные коммуникации».
    7. Банки.ру стал лауреатом премии «Финансовая элита России» как финансовый супермаркет года
    Банки.ру стал лауреатом премии «Финансовая элита России» как финансовый супермаркет года

    Награда была вручена генеральному директору холдинга «Банки.ру» Динаре Юнусовой.

    Лауреаты премии в подгруппе «Страховые компании»:

    1. Страховой дом «ВСК» — «Гран-при: страховая компания года»;
    2. «Абсолют Страхование» — «Финансовая устойчивость и надежность»;
    3. IBG (АО «Страховая бизнес группа») — «Компания года по страхованию автодорог и транспортной инфраструктуры»;
    4. СК «Уралсиб Страхование» — «Цифровой сервис года»;
    5. «Проминстрах» — «За активную позицию в финансировании завершения проблемных объектов долевого строительства».

    Лауреаты премии в подгруппе «Страхование жизни»:

    1. СК «Сбербанк страхование жизни» — «Компания года в сфере страхования жизни»;
    2. «МетЛайф» — «Финансовая устойчивость и надежность»;
    3. «СК «Ингосстрах — Жизнь» — «За значимый вклад в развитие страхования жизни в РФ»;
    4. СК «БКС Страхование жизни» — «Цифровая платформа года»;
    5. СК «Росгосстрах Жизнь» — «За быстрый старт».

    Лауреаты премии в подгруппе «Управляющие компании»:

    1. «Сбербанк Управление Активами» — «Гран-при: управляющая компания года»;
    2. «Регион Эссет Менеджмент» — «Надежность»;
    3. УК «Уралсиб» — «Компания года в сфере управления ОПИФ»;
    4. «Регион Эссет Менеджмент» — «Компания года в сфере управления пенсионными активами».

    Лауреаты премии в подгруппе «Инвестиционные и брокерские компании»:

    1. Инвестиционная компания «Финам» — «Гран-при: инвестиционная компания года»;
    2. Брокерская компания «Регион» — «Компания года на рынке облигаций».

    Лауреаты премии в подгруппе «Финансовые услуги»:

    Finbridge — «Эффективные инвестиции».

    Лауреаты премии в подгруппе Forex:

    «ВТБ Форекс» — «Гран-при: форекс-дилер года».

    Лауреаты премии в подгруппе «Негосударственные пенсионные фонды»:

    1. НПФ Сбербанка — «Гран-при: НПФ года»;
    2. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — «Надежность»;
    3. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — «Клиентский сервис»;
    4. НПФ «Ренессанс пенсии» — «Выбор №1 международных компаний по администрированию корпоративных пенсионных программ»;
    5. НПФ «Волга-Капитал» — «20 лет успешной работы на пенсионном рынке».

    Лауреаты премии в подгруппе «Лизинговые компании»:

    1. «Сбербанк Лизинг» — «Гран-при: лизинговая компания года»;
    2. «Альфа-Лизинг» — «Компания года в сфере автолизинга».

    Лауреаты премии в подгруппе «Факторинговые компании»:

    Банк «Зенит» — «Надежность».

    Лауреаты премии в подгруппе «Специализированные компании»:

    Банки.ру — «Финансовый супермаркет года».