Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне «ruВВВ+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой его рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности, высоким качеством активов, а также адекватным уровнем корпоративного управления, поясняют аналитики. «Позитивный» прогноз, предполагающий высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе, отражает ожидания агентства по дальнейшей сегментации и универсализации бизнес-модели банка как в части активных операций, так и в части привлеченных средств, что в среднесрочной перспективе может оказать положительное влияние на диверсификацию и рентабельность его деятельности.

Приемлемые рыночные позиции обусловлены вхождением банка в финансовую группу «БКС», которая является одним из лидеров российского инвестиционного рынка и ведущим оператором российского фондового рынка по объему торгового оборота, отмечается в релизе . В то же время особенности бизнес-модели банка, связанные с обслуживанием операций группы, обуславливают невысокую диверсификацию доходов банка по источникам. При этом агентство позитивно оценивает развитие кредитной организацией классического банковского бизнеса в корпоративном и розничном сегментах. Согласно стратегическим ориентирам банка, к концу 2021 года ожидается рост более чем в 2,5 раза корпоративного кредитования, гарантийного портфеля и розничного фондирования, что в среднесрочной перспективе будет способствовать повышению диверсификации бизнеса.

Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств. В октябре 2019 года капитал банка был увеличен на 2,3 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии. Агентство отмечает снижение показателей эффективности деятельности банка, обусловленное ростом операционных расходов, в том числе ввиду его вступления в инвестиционную фазу развития.

Высокое качество активов обусловлено структурой баланса банка: свыше 60% на 1 ноября приходится на средства в Национальном Клиринговом Центре, Банке России, высоконадежные межбанковские кредиты и ностро-счета. Кредитный портфель представлен в основном корпоративными кредитами и характеризуется приемлемым уровнем просроченной задолженности.

Сильная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности, также банк располагает источниками дополнительной ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов. С учетом планов банка по развитию РКО для МСБ, онлайн-продуктов и программ лояльности для физлиц агентство ожидает роста диверсификации ресурсной базы.

В числе прочего отмечается, что банк характеризуется высокой степенью диджитализации. Агентство указывает на диспропорции между оборотами по клиентским счетам и размером бизнеса банка, что обусловлено спецификой бизнеса финансовой группы «БКС» и требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля.



«Согласно стратегии развития на период 2019—2021 годов, банк планирует развивать комплексное обслуживание физических лиц, мультипродуктовую платформу для МСБ (цифровой банк «Сфера»), выдачу банковских гарантий и кредитов компаниям из сфер внешнеэкономической деятельности, госзаказа и девелопмента, а также продолжать работу на финансовых и фондовых рынках. По мнению агентства, движение в направлении заданных целей соответствует возможностям банка в сложившейся рыночной конъюнктуре и будет способствовать усилению его конкурентных позиций», — говорится в релизе «Эксперт РА».