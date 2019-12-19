Платежеспособный спрос на ипотеку постепенно исчерпывает свой лимит, несмотря на понижение кредитных ставок, поэтому следует подумать о других способах решить жилищные проблемы населения, считает председатель общественного совета при министерстве Сергей Степашин.

«Если не будет существенного повышения реальных доходов населения, то даже дальнейшее понижение ставок по ипотеке не позволит существенно повысить доступность ипотеки. <...> Это говорит о том, что платежеспособный спрос на ипотеку постепенно исчерпывает свой лимит», — сказал он в четверг на заседании коллегии Минстроя.

В этих условиях Степашин предложил подумать о других формах удовлетворения жилищных потребностей людей с невысокими доходами. Решением, по его мнению, мог бы стать коммерческий наем жилья и развитие жилищно-строительной кооперации.

Одним из ключевых показателей федерального проекта «Ипотека», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.