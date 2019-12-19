Арбитражный суд города Москвы отклонил заявление Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП) о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве у заявителя лицензии, говорится в решении суда.

Регулятор 31 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Проблемы в деятельности кредитной организации, как сообщил ЦБ, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов.

ЦБ РФ неоднократно (два раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении МБСП меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности, отметил регулятор.

Агентство по страхованию вкладов, на которое ЦБ возложил ранее функции временной администрации по управлению кредитной организацией, по итогам исследования ее финансового положения выявило дисбаланс между стоимостью активов и обязательствами банка в сумме более 15,5 млрд рублей, сообщал регулятор.

В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом МБСП.

Также банк подал заявление в суд о признании недействительными сделок по премированию четырех бывших руководителей банка на сумму более 85 млн рублей. Временная администрация по управлению кредитной организацией просит суд применить последствия недействительности сделок в виде взыскания этой суммы с бывшего председателя совета директоров банка Сергея Бажанова, члена совета директоров Татьяны Бажановой, члена правления МБСП Максима Анищенкова и Елены Скворцовой.