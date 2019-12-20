Миноритарии «Распадской» (85,6% принадлежит Evraz Романа Абрамовича и партнеров) Леонид Деспотули и Сергей Попов подали жалобу в ЦБ, всего было собрано 185 подписей, это примерно 2% компании, сообщил «Ведомостям» представитель миноритарных акционеров компании, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

Так, миноритарии жалуются, что «Распадская» не обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам — контролирующий акционер получает денежные средства за счет общества любыми способами, кроме дивидендов; «Распадская» не обеспечивает положительную динамику дивидендных выплат, хотя чистая прибыть компании растет с 2016 года, что разрушает акционерную стоимость и приводит к недооцененности акций компании.

Попов подчеркнул, что их жалоба — не спекуляция с целью получения дивидендов: они заинтересованы в качественном развитии российского фондового рынка; по мнению Деспотули, ситуация снижает не только стоимость акций «Распадской», но и капитализацию всего российского рынка, как негативный прецедент.

По словам юристов, если доводы жалобы будут признаны обоснованными, то акционерное общество или его руководитель может быть привлечен ЦБ к административной ответственности; воспрепятствование осуществлению акционерами прав, удостоверенных акциями, предусматривает административные штрафы до 700 тыс. рублей для юридических лиц, до 30 тыс. рублей для должностных лиц.