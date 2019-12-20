Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 017,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,19% до 1 522,4.

«Незначительный рост нефтяных котировок и умеренное снижение азиатских рынков не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 980—3 040 пунктов, по индексу РТС — 1 505—1 535 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.