Ряд банков на этой неделе ввели новые вклады или изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Пересвет» предложил сезонный вклад «2020». Процентная ставка по нему составляет 6,3% годовых. Предложение действует до 28 февраля 2020 года.

Петербургский Социальный Коммерческий Банк ввел вклад «Новогодний». Его можно открыть в период до 25 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальная сумма составляет 3 млн рублей или 50 тыс. долларов. Срок вклада — с даты размещения по 15 января 2020 года. Процентная ставка в рублях составляет 5,6%, в долларах — 1,5% годовых. Есть определенные требования к клиентам для открытия депозита.

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил вклад «Праздничный бонус». Оформить его можно в рублях на 367 дней, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,26%. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «Авангард» снизил ставки по рублевым вкладам. Снижение составило 0,25 процентного пункта. Изменение коснулось вкладов «Базовый», «Базовый — Интернет», «Мультивалютный — Интернет».

Уменьшил депозитные ставки и Почта Банк. По вкладам «Новогодний», «Капитальный», «Накопительный» и «Доходный» процентные ставки понижены на 0,2 п. п., а по «Почтовому» — на 0,7 п. п.

У Промсвязьбанка снижение ставок привлечения средств в рублях коснулось депозитов «Мой доход», «Моя выгода», «Моя копилка», «Мои возможности».

Совкомбанк внес следующие изменения в депозитную линейку: по вкладу «Удобный» ставки увеличены на 0,1 п. п. при размещении средств на срок до года, а по остальным вкладам ставки привлечения средств в рублях снижены на 0,2 п. п. Уменьшение ставок коснулось депозитов «Зимний праздник с Халвой», «Удобный» (кроме срока, обозначенного выше; вообще он привлекается на сроки от трех месяцев до трех лет), «Постоянный доход». При использовании вкладчиками карты «Халва» предусмотрено увеличение ставки по вкладам на 1 п. п. Кроме того, завершен прием вклада «Максимальный доход», теперь он доступен только для пролонгации.

Также Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в долларах. Изменение составило 0,2 п. п. и коснулось продуктов «Максимальный доход» и «Удобный».

Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в рублях. Так, вклад «Восточный» открывается теперь под 3,95—5,7% годовых, «Сберкнижка» — под 4,1—5%, «Практичный» — под 3,8—4,7%.

ЮниКредит Банк понизил ставки по двум вкладам в рублях: «Растем вместе» и «Для жизни». Вклад «Растем вместе» доступен сейчас под 5,73—6,12%, «Для жизни» — под 5,5—5,6% годовых.

«Русский Стандарт» несколько раз за короткое время снижал ставки по вкладам в рублях, в том числе два раза на этой неделе. После последнего снижения доходность вклада «Русский Стандарт — 20 лет!» равна 5,75%, депозита «Максимальный доход» — 5,25—5,75%, вклада «Максимальный доход +» — 5,75—6%, «Универсального» — 5—5,25%, вклада «Пополняемый доход» — 5,75%, депозита «Ежемесячный доход» — 5,25—5,5%, «Пенсионного» — 5,5—6% годовых.



Еще один банк, уменьшивший ставки по вкладам в рублях на этой неделе, — Абсолют Банк. «Абсолютный максимум +» сейчас можно оформить под 5,6—6,6%, а этот же вклад с возможностью пополнения — под 4,9—5,95% годовых. Процентные ставки по «Абсолютному доходу» составляют 4,95—6,1%. «Растивклад» доступен под 4,5—5,05%, а «Пенсионный» — под 5,45—5,95% годовых.