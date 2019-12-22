Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и акции по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

«Рокетбанк» запустил мгновенные виртуальные карты, предложив два варианта. Для выпуска анонимной карты «Виртуальный космос» потребуется только номер телефона. Карта позволит платить в Интернете, в российских магазинах с помощью смартфона с функцией бесконтактной оплаты, хранить деньги, оплачивать услуги в приложении, получать кешбэк рокетрублями за покупки. Для выпуска карты «Виртуальный космос» (именная) необходимы Ф. И. О., данные паспорта и номер одного из документов на выбор: СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Именная карта позволяет также переводить деньги друзьям внутри «Рокетбанка», получать и отправлять переводы по номеру карты в другие банки, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах, получать кешбэк рокетрублями за покупки и использовать их для компенсации покупок.



Экспобанк начал выпуск digital-карты. По карте предусмотрена программа лояльности «Digital card», по условиям которой будет начисление бонусных баллов за покупки по карте от 3 тыс. рублей, которые можно использовать для компенсации покупок с использованием карты у партнеров — участников программы, а также для компенсации стоимости банковских услуг и покупок определенных категорий в интернет-банке или мобильном банке (1 бонус = 1 рубль). При покупках от 3 тыс. до 9 999 рублей будет начислено 200 бонусов, при покупках, равным 10 тыс. рублей, — 400 бонусов, на покупки свыше 10 тыс. рублей — 400 бонусов фиксированно + 1% от суммы свыше 10 тыс. рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. бонусов.

Ситибанк запустил «Мультивалютный кошелек» для держателей дебетовых карт. Услуга подключается в мобильном приложении банка. Так, клиент сможет автоматически переключаться между десятью валютами, привязанными к одной карте, открывать счета в иностранной валюте в приложении и избегать дополнительных расходов на конвертацию.

МТС Банк к Новому году запустил акции по повышенному начислению вознаграждения держателям дебетовых и кредитных карт «MTС Cashback», «МТС Деньги Weekend» и «МТС Деньги Zero». В период действия акции «Кешбэк 10%» с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020-го за покупки в категориях «Товары для дома», «Бытовое оборудование и бытовые принадлежности», «Игрушки, игры и хобби-товары», «Цифровые товары, игры», «Продажа электронного оборудования», «Оборудование, мебель и бытовые принадлежности», «Часы, ювелирные и серебряные изделия» будет начислен дополнительный кешбэк в размере 10% от потраченной суммы (максимум 3 тыс. рублей).